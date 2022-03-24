قال رئيس وفد الأزرق الأولمبي في انطاليا عضو مجلس الإدارة سالم سعدون في تصريح لـ «الأنباء» ان أجواء معسكر انطاليا تشعرنا بالتفاؤل بعد ما لمسناه من توافر لكل مستلزمات وأدوات المعسكر التي يحتاج إليها الجهاز الفني وكذلك الروح العالية للاعبين.



وأضاف ان المنتخب يجري تدريباته على فترتين وفق البرنامج المعد من الجهاز الفني بمشاركة كل اللاعبين باستثناء بدر المطيري والحارس خالد العجاجي اللذين يخضعان لعلاج خاص وبرنامج تأهيلي بسبب تمزق عضلي خفيف.



وقال سعدون اننا نأمل ان تسير الأمور كما هو مخطط لها حتى الانتهاء من المعسكر وتحقيق الغرض المنشود وهو الاستفادة الفنية بصرف النظر عن النتائج الآنية.