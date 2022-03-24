يعقوب العوضي



فاز السالمية على القادسية 30 - 21 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع السماوي رصيده إلى 16 نقطة بينما بقي القادسية على رصيده السابق بـ 14 نقطة، وفي لقاء آخر فاز كاظمة على القرين 35 -29 ورفع رصيده إلى 18 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه الفحيحيل، والسالمية بفارق نقطتين، فيما بقي رصيد القرين على نقطتين.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى فاز اليرموك على الساحل 29 - 26 ورفع رصيده إلى 27 نقطة مستعيدا صدارة الترتيب العام من الصليبخات، والذي يحمل برصيده 26 نقطة فيما ظل رصيد الساحل على نقطتين.



وفي إطار متصل، تقام الجولة الأخيرة من الدوري العام للفئة السنية تحت 17 سنة غدا على صالة الاتحاد، حيث يتصدر الترتيب العام القرين برصيد 28 نقطة ويليه في الوصافة الكويت برصيد 27 نقطة ويحتل كاظمة المركز الثالث برصيد 20 نقطة. وستكون مباراة القرين مع الكويت في الـ 7.30 المباراة النهائية والتي يتوج فيها الفريق الفائز بلقب البطولة.