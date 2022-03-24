تقام اليوم (الخميس) في الساعة التاسعة صباحا تصفيات مسابقة «السكيت» للرجال والسيدات بالرمي على 75 طبقا في بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى للرماية المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية يمثلون 20 دولة عربية وأجنبية، إذ ستكون المنافسة على أشدها بين الرماة والراميات كما كان الحال في مسابقة «التراب» التي أقيمت نهائياتها أمس الأول.



وتختتم منافسات البطولة غدا الجمعة بنهائيات رماية «السكيت» بعد أن يكمل الرماة والراميات الرمي على 50 هدفا ليصبح المجموع 125 هدفا ليتأهل 6 رماة إلى النهائي، يتنافسون على المراكز الـ 3 الأولى. إلى ذلك، فاز الرامي نايف الحربي ببطولة رمي القوس من ظهر الخيل التي أقيمت على هامش بطولة الأمير للرماية، وجاء في المركز الثاني عبدالعزيز الشارخ تلاه إبراهيم العنزي وعبدالله الديحاني وأسامة ياسين وعبدالمحسن دليم، وقام بتكريم الأبطال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي م.دعيج العتيبي.



من جانبه، أكد المدير الفني بالإنابة ومدير ميادين الخرطوش مشفي المطيري أنه تم الانتهاء من التجهيزات لإقامة منافسات البطولة، مضيفا ان تجهيز الميادين للمنافسات تم في وقت قياسي، وذلك خلال أسبوعين فقط. وأشار إلى انه تم عمل صيانة كاملة للأطباق والأجهزة الإلكترونية.



وشدد المطيري على أن الرماية الكويتية في الخرطوش تحتل المركز الرابع على مستوى العالم، ويحظى الرماة بسمعة رائعة عالميا بفضل الدعم غير المحدود للمسؤولين.