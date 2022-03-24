ناصر العنزي - يحيى حميدان

في «أغرب» مباراة شهدتها الملاعب الكويتية، خرج العربي فائزا على القادسية بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 ليضرب موعدا مع النصر في المباراة النهائية لكأس الاتحاد التنشيطية.

والغرابة في المباراة حصلت في ركلات الترجيح، بعدما سجل العربي ركلته السادسة عن طريق علي عزيز لكن الحكم هاشم إبراهيم لم يحتسبها هدفا وأنهى المباراة بفوز القادسية رغم ان الكرة دخلت المرمى بوضوح و«مرقت» من الشبك «الممزق» في ملعب نادي النصر.

وبعد احتجاج عرباوي عاد الحكم إلى الملعب مرة أخرى واحتسب الهدف وأكمل الركلات الترجيحية التي ابتسمت للعربي وتحولت خسارته إلى فوز في لحظة، وكانت بالفعل أحداثا متقلبة تحكيميا، حيث غابت تقنية الفيديو الـ «VAR»، والتي تسببت في جدل تحكيمي كبير يحدث لأول مرة في الملاعب.

وكان النصر قد فاز على الكويت بالضربات الترجيحية 5-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1 على ستاد صباح السالم امس ضمن الدور نصف النهائي.