مبارك الخالدي



يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني اليوم اللمسات الأخيرة لمواجهة منتخب لاتفيا غدا الجمعة في معسكره المقام حاليا في مالطا، وستقام المباراة في الثالثة عصرا، وهي الأولى للمنتخب بقيادة المدرب التشيكي لافيكا الذي تم التعاقد معه مؤخرا خلفا للإسباني كارلوس غونزاليس.



وكان الأزرق أجرى عددا من الحصص التدريبية منذ وصوله لمقر المعسكر الهدف منها ان يتعرف الجهاز الفني عن قرب على إمكانيات اللاعبين وتحقيق الانسجام بينهم. ويترقب الجهاز الفني اليوم التقارير الطبية للاعبين قبل اختيار العناصر المشاركة في المباراة التي يترقبها الجمهور الرياضي لمشاهدة الرؤية الفنية للجهاز الجديد للمنتخب.



ويستعد الأزرق لاستضافة مجموعته الآسيوية المؤهلة لكأس أسيا ٢٠٢٣ والتي تضم الى جواره منتخبات الأردن ونيبال وإندونيسيا، وذلك في يونيو المقبل.



وفي جانب آخر، يخوض منتخبنا الأولمبي في الرابعة عصر اليوم مباراته الودية الأولى في معسكره المقام في تركيا، وذلك بلقاء منتخب مالاوي على ملعب انطاليا بارك، وهي الأولى للأزرق الأولمبي بقيادة البرازيلي باولو كامبوس.



وقد تعرض الأولمبي لعملية إحلال وتجديد قسري بعد التحاق 11 لاعبا بصفوف المنتخب الأول، ما أجبر اللجنة الفنية والجهاز الفني على تطعيم الأولمبى بعدد من لاعبي منتخب الشباب.



وكان المدرب البرازيلي كامبوس قد ركز في محاضراته الفنية والعملية خلال المعسكر على الجانب المعنوي، مبديا ثقته باللاعبين مطالبا بالتركيز والالتزام بالتعليمات الفنية.



الجدير بالذكر ان الأولمبي يترقب المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت مايو المقبل والمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في أوزبكستان يونيو المقبل، إذ يلعب المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات أستراليا والأردن والعراق.