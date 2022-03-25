ليلى الشافعي



أكد مدير إدارة المشاريع الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف ناصر الخضر ان مسابقة أنوار الكويت الخامسة التي ترعاها الأمانة العامة للأوقاف، وتنظمها جمعية الراسخون في العلم الخيرية، حققت هذا العام قفزة نوعية في عدد المشاركين حيث كان عدد المتسابقين في الدورة الأولى فيها 123 متسابقا أما في هذه النسخة فقد شارك أكثر من 2000 متسابق ومتسابقة فاز منهم 99 فائزا وفائزة، مما يدعو الى الفخر والاعتزاز برعاية هذا العمل. وأشاد بالجهود التي بذلت في حفظ متون علوم الشريعة وإبراز دورها في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية واستنباط الأحكام منهما، مما شحذ من همم شبابنا وفتياتنا في الإقبال على هذه المتون الشرعية حفظا وفهما، والاحتفاء بحفظتها وتكريمهم، مؤكدا ان الأمانة العامة للأوقاف ممثلة بإدارة المشاريع الوقفية لها جهود عظيمة في الاهتمام بالعلوم الشرعية التي تخدم القرآن الكريم وتعين على فهمه فهما صحيحا. وشكر الخضر جمعية الراسخون في العلم التي أجادت في تنظيم المسابقة وشكر أولياء الأمور لتشجيعهم الأبناء على الالتحاق بالمسابقة.



من جهته، قال عميد الشؤون الطلابية بالإنابة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ورئيس مجلس جمعية الراسخون في العلم د.ياسر عجيل النشمي إن الهجمة الشرسة على القيم والمبادئ الإسلامية تحت اسم الحريات والدعوات التي تتعارض مع ديننا الحنيف التي تريد الحريات المطلقة ودعوات المثلية والشذوذ، ونزع الحجاب وتقليد الغرب في كل شيء كان لا بد ان نقوم بالعمل لحماية أبنائنا وتنشئتهم التنشئة الإسلامية الصحيحة. ولفت الى دور الآباء والأمهات والأبناء في حفظ القيم والبعد عن المحرمات.



وأشار الى انتشار الوشم على أجساد الشباب والشابات واقتناء الكلاب، محذرا من تلك الحريات التي تتعارض مع ديننا الحنيف.



واستشهد النشمي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا».