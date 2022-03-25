نتمنى من الجهات المعنية دعم المخترعين والمبدعين لتنفيذ الابتكارات وطرحها في الأسواق

منطقة الخليج عموماً والكويت خصوصاً تعاني من ندرة المياه الصالحة للشرب والري

أحمد صابر



فاز اختصاصي اول اتصالات في وزارة الكهرباء والماء المخترع م.عادل الوصيص بالمركز الاول خليجيا في مسابقة أفضل مشروع لتنقية المياه عن اختراعه «الري بالبخار البارد»، وذلك ضمن المسابقة التي نظمها مكتب براءات الاختراع في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 22 الى 23 مارس الجاري، على هامش فعاليات معرض «اكسبو دبي» والتي تنافس فيها عدد من المتسابقين من دول الخليج.



وفي هذا السياق، أوضح م.عادل الوصيص في تصريح لـ «الأنباء» ان نظام «الري بالبخار البارد» يعمل على تنقية المياه المالحة وغير الصالحة للشرب إلى اخرى نقية خالية من الأملاح عن طريق خزان مفرغ من الهواء لتقليل درجة غليان الماء، لافتا الى استخدام الطاقة الشمسية فيه لرفع درجة حرارة الماء واكتساب الطاقة الازمة لعمل النظام، حيث يكون الري تحت التربة في مكامن خاصة ويمكن أيضا استخدام التسميد السائل عن طريقها.



وقال م.الوصيص انه يهدي الفوز بالمركز الأول في المسابقة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، متمنيا من الجهات المعنية في الدولة زيادة الاهتمام بالطاقات الشبابية ودعم المخترعين والمبدعين بشكل فعلي وبما يسهم في تطبيق تلك الابتكارات على أرض الواقع وطرحها للاستخدام التجاري في الأسواق المحلية والعالمية، لتحقيق الفائدة المرجوة منها خصوصا مع ما تعانيه منطقة الخليج عموما والكويت خصوصا من ندرة المياه الصالحة للشرب والري، وبما يساعد في ضمان استدامة الأمن المائي وحماية البيئة وزيادة الغطاء النباتي في البلاد، مؤكدا ان هذا الفوز يحمله المزيد من المسؤولية والعمل على تقديم المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والبشرية عموما.



وبين انه شارك بركن خاص بجناح الكويت في «اكسبو دبي»، مستعرضا اختراعاته وهي «حزام الأمان» و«المروحة الطولية» و«الري بالبخار البارد» و«المطرقة الهوائية»، موضحا ان «حزام الأمان» عبارة عن حزام يتم ارتداؤه بسهولة عند حدوث الحرائق في البنايات والابراج الشاهقة ويساهم بإنقاذ الناس من خلال كسر النوافذ المضغوطة التي لا تفتح بالطرق الاعتيادية، لافتا الى ان «المروحة الطولية» هو جهاز يقوم بإنتاج الكهرباء من قوة الرياح ويتحرك على اتجاه الهواء حيث يقوم بضغط الهواء للمرور بحيز ضيق وعندها تزيد سرعة الهواء وكثافته، مشيرا الى ان «المطرقة الهوائية» جهاز مخصص لكسر الزجاج الصلب اثناء تسرب الغاز او الحريق او الاختناق وصعوبة الخروج من الأبواب.



وعبر الوصيص عن شكره وتقديره لمكتب براءات الاختراع في أمانة مجلس التعاون على المبادرة الطيبة في المعرض ودعمها للمبتكرين من أبناء دول الخليج في مجالات الاستدامة والتنمية، معتبرا ان تلك المشاركات والاحتكاك بين المختصين في تلك المجالات تحفزه على مواصلة مشواره وابتكار المزيد من الاختراعات مستقبلا.