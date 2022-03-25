أكدت البحرية الأوكرانية امس أنها دمرت سفينة «إنزال» روسية لنقل الجنود راسية في ميناء بيرديانسك بالقرب من ماريوبول على بحر آزوف.



وكتبت البحرية الأوكرانية في رسالة نشرتها عبر حسابها على فيسبوك «دمرت السفينة ناقلة الجنود أورسك في ميناء برديانسك المحتل. النصر لأوكرانيا!».



وأرفقت البحرية رسالتها بـ 3 صور، وتظهر إحداها، في لقطة عامة، الناقلة غير مدمرة، فيما تظهر اثنتان أخريان، الدخان في المرفأ من بعيد وسفينة تحترق، بطريقة لا تتيح رؤية السفينة بوضوح.



وبحسب وكالة «تاس» للأنباء، نقلا عن قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، فإن ناقلة القوات والمواد هذه التابعة لأسطول البحر الأسود كانت أول سفينة حربية روسية تصل إلى بيرديانسك في 21 الجاري. ويقع ميناء بيرديانسك على بعد 80 كيلومترا غرب ميناء ماريوبول الاستراتيجي الذي يحاول الروس الاستيلاء عليه منذ بداية غزوهم لأوكرانيا.