اعتبرت الصين أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ «ينشر التضليل»، وذلك ردا على اتهامه لها بتوفير دعم لروسيا خلال غزوها لأوكرانيا.



واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن اتهام بكين بدعم موسكو «عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا، هو في ذاته نشر للتضليل».



وشدد المتحدث الصيني خلال ندوة صحافية دورية امس على أن موقف بكين «يتناسق مع رغبات معظم الدول.. وأي اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستهزم».



وأضاف «لقد كررنا مرارا بأن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرا بين الشرق والغرب، بدلا من أن تكون على الجبهة في لعبة بين القوى العظمى».



وسبق لواشنطن أن أثارت مخاوف بشأن إمكان لجوء الصين الى مساعدة موسكو مع احتدام النزاع في أوكرانيا، إلا أن مسؤولا أميركيا أكد مؤخرا ألا دليل لدى الولايات المتحدة على إرسال بكين شحنات أسلحة إلى موسكو.