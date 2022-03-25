قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن شهرا واحدا من العملية العسكرية في أوكرانيا أدى إلى نزوح اكثر من نصف أطفال أوكرانيا، حيث نزح حوالي 4.3 ملايين طفل (من 7.5 ملايين طفل في هذه الدولة) بينهم 1.8 مليون طفل عبروا إلى البلدان المجاورة و2.5 مليون نزحوا داخل أوكرانيا.



وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة كاثرين راسل في تقرير امس أن الحرب في أوكرانيا تسببت في واحدة من أسرع عمليات تشريد الأطفال على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الثانية، محذرة من أن هذا الوضع يمكن أن يكون له عواقب دائمة للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن سلامة الأطفال وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية كلها مهددة من العنف المروع المستمر.



ولفت التقرير إلى أن حوالي 78 طفلا على الأقل قد قتلوا بينما أصيب ما يزيد على 105 آخرين منذ 24 فبراير الماضي، موضحا أن الأرقام لا تمثل سوى التقارير التي تمكنت الأمم المتحدة من تأكيدها.



وقالت «اليونيسيف» إنها تحققت من أكثر من 60 هجوما تم على المرافق الصحية بينما أبلغت وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية عن أضرار لحقت بأكثر من 500 منشأة تعليمية، موضحة أن ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص يفتقرون حاليا إلى المياه الصالحة للشرب في حين أن 4.6 ملايين شخص لديهم إمكانية محدودة للحصول على المياه في الوقت الذي يحتاج أكثر من 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 23 شهرا إلى دعم غذائي تكميلي.