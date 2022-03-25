استقبل سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، أمس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة زيارته للسلطنة.



وقالت وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» ان الشيخ طحنون بن زايد نقل إلى السلطان هيثم بن طارق خلال اللقاء تحيات كل من: صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجلالته موفور الصحة والسعادة لعمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والرفعة والازدهار.



فيما حمل سلطان عمان سمو الشيخ طحنون بن زايد تحياته إلى صاحب السمو رئيس دولة الامارات ونائبه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، معربا عن تمنياته للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرخاء.



وبحث السلطان هيثم بن طارق وسمو الشيخ طحنون بن زايد العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين ومواصلة التعاون والتنسيق المشترك بينهما بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية المستدامة والازدهار.