حنان عبدالمعبود

شارك وزير الصحة د.خالد السعيد في أعمال الدورة العادية رقم 56 لمجلس وزراء الصحة العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة.

وناقش المجلس في دورته الجديدة عددا من الموضوعات الصحية تشمل التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لڤيروس كورونا المستجد، وتقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس، كذلك الاطلاع على أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم 54 في مارس 2021، ورقم 56 في مارس 2022، كما تم عرض عدد من الاستراتيجيات لاعتمادها هذه الدورة، منها: مشروع الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية، ومشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات «كوفيد-19»، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، والمبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية التي تم اتخاذ قرار بشأنها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر الماضي.

كما ناقش المجلس كذلك الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر أن يلقيها وزير الصحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيڤ في مايو المقبل، ويبحث توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، وتفعيل اجتماع الهيئات العربية العليا للدواء والغذاء، بالإضافة إلى استعراض مبادرة إنشاء مركز عربي لمكافحة الأوبئة والمركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، ومقترح وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء، وكذلك التعاون العربي - الأميركي في المجال الصحي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأميركية.

كما بحث المجلس في دورته عددا من الموضوعات الأخرى تشمل مناقشة التقرير السنوي للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية الذي تستضيفه الكويت، والصندوق العربي للتنمية الصحية، وكذلك الوضع القانوني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، في ظل القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتبعيته لمجلس وزراء الصحة العرب.

وعلى هامش اجتماع الدورة الحالية رقم 56 سيتم الإعلان عن جائزة الطبيب العربي للعام 2022، وتكريم الأطباء الفائزين.