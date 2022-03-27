أسامة دياب



حضر القائم بالأعمال الأميركي جيمس هولتسنايدر حفل إزاحة الستار عن جدارية فنية أقيم مساء الخميس الماضي بالشراكة مع أكاديمية لوياك للفنون الأدائية (لابا) والمجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون في متحف الفن الحديث. هذه الجدارية الممولة من قبل السفارة والمعنونة «الولايات المتحدة والكويت: 60 عاما من الصداقة»، قد سلطت الضوء على ستة عقود من العلاقات الثنائية بين البلدين.



وبهذه المناسبة، قال القائم بالأعمال جيمس هولتسنايدر: «لقد صممت هذه الجدارية على شكل (كولاج) لتسليط الضوء على التاريخ المشترك لأميركا والكويت عبر العقود. وكجزء من جهد أوسع للاحتفال بشهر تاريخ المرأة في مارس، يستعرض هذا العمل الفني المساهمات المهمة للمرأة في مجالات التنمية لكلا البلدين، مثل مساهمات الناشطات الحقوقيات البارزات، وشهيدات حرب الخليج الأولى، وشخصيات مهمة أخرى». وقد أنجزت هذه الجدارية بتعاون مشترك بين المواهب الأميركية والكويتية، حيث تشارك في تصميمها كل من عضو مجلس إدارة «لابا» ورئيسة قسم الفنون التشكيلية في الأكاديمية، الفنانة أميرة بهبهاني، ومديرة القسم زينة دبوس، والأستاذ المشارك في فن الأستوديو وتصميم الغرافيك في الجامعة الأميركية في الكويت ويليام ج. أندرسن. وقدم هولتسنايدر الشكر لكل الفنانين المشاركين في تصميم الجدارية قائلا: «لقد أتى عملكم الجاد ثماره. بسبب إبداعكم وموهبتكم، لدينا الآن جدارية فنية رائعة تعكس بشكل فعال العلاقة الخاصة بين بلدينا للأجيال القادمة». من جهته، رأى الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، د.بدر الدويش أن «الجدارية عبرت عن عمق العلاقات الكويتية - الأميركية، وقيمة هذه الصداقة والعلاقة المتجذرة ومكانتها من خلال الثقافة والفنون والآداب، بما يجسده هذا المسار من مسار مواز للديبلوماسية».



وفي سياق متصل، أوضحت كل من عضو مجلس إدارة «لابا» ورئيسة قسم الفنون التشكيلية في الأكاديمية، الفنانة أميرة بهبهاني، ومديرة القسم زينة دبوس، أن «الجدارية استغرقت 3 أشهر من العمل المتواصل، بحيث قمنا بالأبحاث اللازمة على مدى شهر وتمكنا من إنجاز الجدارية في غضون شهرين، بمعدل 4 إلى 6 ساعات يوميا، على مدى 5 أيام في الأسبوع». وأشارتا إلى أن «الرموز التي تم استخدامها في الجدارية تمحورت حول الفن المعماري الذي يلعب دورا مهما في العلاقة التاريخية بين أميركا والكويت، وحول النساء الرائدات الكويتيات والأميركيات. ومن بين النساء الكويتيات اللواتي تم عرضهن على الجدارية أبطال وشهداء حرب الخليج عام 1991». وتابعت الفنانتان: «ومن بين القادة السياسيين الكويتيين والأميركيين البارزين الذين ظهروا في الجدارية، الشيخ عبدالله السالم الصباح، مؤسس الكويت الحديثة بعد استقلالها عام 1961، بالإضافة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش الأب الذي نال حب الشعب الكويتي لقيادته حرب الخليج عام 1991. كما تضمنت الجدارية رسالة من أطفال كويتيين يشكرون فيها الرئيس بوش على تحرير الكويت».