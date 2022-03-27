أعلن سفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله أمس، أن الكويت ستكون المانح المالي الرئيسي لبناء النصب التذكاري لعمليتي عاصفة الصحراء ودرع الصحراء في قلب العاصمة واشنطن.



وقال العبدالله، خلال إطلاق مشروع النصب، «بينما نحتفل بالذكرى الحادية والثلاثين لتحرير الكويت فإننا هنا اليوم للاحتفال بإطلاق المشروع الخاص للغاية الذي طال انتظاره لنا جميعا.. النصب الوطني التذكاري لعاصفة الصحراء ودرع الصحراء».



وأضاف: «تفتخر الكويت بكونها المانح الرئيسي لبناء هذا النصب التذكاري»، لافتا إلى «أن مساهمتنا تنبع من رغبتنا القوية في تقدير وتكريم الرجال والنساء الذين وقفوا بحزم وعدالة على الجانب الصحيح من التاريخ ودفعوا الثمن النهائي لتحرير الكويت من عدوان صدام حسين».



وأكد أن «هؤلاء الرجال والنساء من الكويت والولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى يستحقون أن يكون لهم مكان يكرمهم وتتذكره الأجيال القادمة»، معتبرا أن «قصتهم يجب أن تروى مرارا وتكرارا وهذا هو بالضبط الغرض من هذا النصب التذكاري». وصرح العبدالله لـ «كونا» في هذه المناسبة، بأن «هذا النصب التذكاري المهم جدا سيبقى إلى الأبد شاهدا على قيم أميركا في دعم الحرية والشهادة على الصداقة الحقيقية والتحالف القائم بين الكويت والولايات المتحدة وهو تحالف تم تثبيته بالدم والعرق والدموع». وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من النصب التذكاري في عام 2023، حيث «سيأخذ مكانه الصحيح بين جميع النصب التذكارية الرائعة الأخرى».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ورئيس النصب التذكاري لدرع الصحراء وعاصفة الصحراء سكوت ستامب «هذا التعهد الكريم والسخي للغاية يضمن أن الأهمية التاريخية لعمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء ستظل محفورة إلى الأبد وبشكل بارز في تاريخ العالم».



وأعرب ستامب عن خالص امتنانه «لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وقيادة الكويت وكذلك السفير سالم العبدالله على دعمهم الراسخ لهذا النصب التذكاري وعلى إحياء الذكرى والأحداث والأشخاص والإرث الدائم بما سيحيي هذا النصب التذكاري».