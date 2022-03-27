استجواب رئيس الوزراء يستحوذ على اجتماع الإثنين .. ولا زيادة على تعرفة البنزين والديزل وأسطوانات الغاز

مريم بندق



تستحوذ آلية معالجة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية غدا، والمقدم من النواب د.حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير، والمدرج على جدول أعمال الجلسة البرلمانية بعد غد، والذي يتضمن 3 محاور من بينها بند في المحور الأول عن «إنشائية» برنامج عمل الحكومية.



وبينت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الحكومة أحالت على مجلس الأمة 14 مشروع قانون ضمن التشريعات المطلوبة لتنفيذ برنامج عملها، إلى جانب 7 مشاريع قوانين فقط أمام مجلس الوزراء، مقابل 17 مشروع قانون في مراحل التحضير لدى الجهات الحكومية، وصدور 23 قانونا.

وقالت إن منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة المعاشات 20 دينارا سنويا قدمتهما الحكومة بمشروع قانون منفصل لتحقيق خطتها في سرعة الصرف وتنفيذ تصريحات وزير المالية بأن الصرف قبل رمضان.

وكشفت عن ميزة للموظفين الحاليين تتضمن زيادة سنوات التقاعد 3 سنوات اختيارية للمرأة والرجل ومرتبطة بزيادة المكافأة من 21 شهرا إلى 28 عند التقاعد أو الإحالة للتقاعد وتقدم في مشروع قانون منفصل، وأضافت أن الحكومة ستقدم 500 مليون دينار من خلال دفعات سنويا لتغطية العجز الاكتواري في صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت المصادر إنه لا زيادة على تعرفة البنزين الممتاز والخصوصي والديزل والكيروسين لفترة الـ 3 أشهر المقبلة.



من الأهمية ذكر ان تعرفة ليتر البنزين الممتاز 85 فلسا، والخصوصي 105 فلوس، والديزل 115 فلسا لليتر، والكيروسين 115 فلسا.

لا زيادة على تعرفة البنزين الممتاز والخصوصي

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" انه لا زيادة على تعرفة البنزين الممتاز والخصوصي لفترة الـ 3 أشهر المقبلة.

500 مليون من الحكومة على دفعات لدعم صناديق "التأمينات"

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ، إن الحكومة ستقدم 500 مليون دينار من خلال دفعات سنويا لتغطية العجز الاكتواري في صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .



ميزة للموظفين الحاليين: زيادة سنوات التقاعد 3 سنوات اختيارية للمرأة والرجل ومرتبطة بزيادة المكافأة من 21 شهراً إلى 28 عند التقاعد أو الإحالة للتقاعد وتقدم في مشروع قانون منفصل

علمت "الأنباء" أن الحكومة ستقدم مشروع قانون منفصلا لتعديل قانون "التأمينات" يتضمن ميزة للموظفين الحاليين.

وينص التعديل على زيادة سنوات التقاعد للمرأة والرجل 3 سنوات وستكون اختيارية ومرتبطة بزيادة المكافأة عند التقاعد أو عند الإحالة للتقاعد من 21 شهراً إلى 28 وتقدم في مشروع قانون منفصل.

منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة المعاشات 20 ديناراً سنوياً بمشروع قانون منفصل لتحقيق خطة الحكومة في سرعة الصرف وتنفيذ تصريحات وزير المالية بأن الصرف قبل رمضان

علمت "الأنباء" أن الحكومة ستقدم مشروع قانون منفصلا لصرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة معاشاتهم 20 دينارا سنويا لتحقيق سرعة الصرف وتنفيذ تصريحات وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، المتضمنة صرف المنحة قبل رمضان، خصوصا أن أنظمة "التأمينات" جاهزة لإيداع المنحة في حسابات 165 ألف متقاعد قبل رمضان حسب ما نشرته "الأنباء" في 21 الجاري.

من الأهمية ذكر أن "الأنباء" ، نشرت في عددها الصادر الجمعة الموافق 25 الجاري ، تحت عنوان صرف الـ 3000 فور صدور القانون، وتضمن النشر مشروع قانون الحكومة بصرف المنحة، وزيادة المعاشات 20 ديناراً سنويا على أن تطبق هذه الزيادة اعتباراً من أغسطس 2023 حفاظا على حق المتقاعدين في صرف زيادة الـ 30 دينارا الذي يحين موعده أغسطس المقبل.

إحالة 14 مشروع قانون لبرنامج الحكومة إلى مجلس الأمة

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن الحكومة أحالت 14 مشروع قانون لبرنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة.











