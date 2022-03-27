عادل المرزوق ومركز العجيري يؤكدان مجدداً: السبت 2 أبريل غرة رمضان ورؤية هلاله الجمعة ممكنة.. والسعدون: مستحيلة

من جديد، برز الخلاف حول هلال رمضان وموعد دخول الشهر الفضيل لهذا العام فلكيا، فبعيدا عن الأصل المتمثل في الرؤية بالعين والمستند إلى صحيح الحديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما»، فإن الخلاف ايضا طال الفلكيين وحساباتهم في تحديد غرة شهر رمضان.



فرغم الحديث منذ وقت طويل وعبر أكثر من عالم فلكي ومركز متخصص في ان هلال رمضان سيولد الجمعة 1 أبريل ويمكن رؤيته بعد مغرب هذا اليوم، وعلى هذا فإن غرة رمضان ستكون السبت 2 أبريل.



أكد هذا مركز العجيري في بيان رسمي مبينا أن حساباته الفلكية، وفق موقع الكويت، تشير الى أن هلال رمضان سيولد الجمعة في الساعة 9.26 ص، وتغرب شمس ذلك اليوم الساعة 6.6 مساء، ويغرب القمر بعد ذلك بنحو 15 دقيقة، أي أن الهلال يمكث 15 دقيقة بعد غروب الشمس وبذلك يتحقق شرط دخول الشهر القمري ويصبح السبت 2 ابريل أول ايام رمضان لهذا العام.



في المقابل، أكد الخبير الفلكي عادل السعدون أن غرة رمضان ستكون الأحد 3 أبريل ويمكن رؤية الهلال بالعين المجردة مساء السبت 2 أبريل.



وشدد على استحالة رؤية الهلال مساء الجمعة قبل الدول الإسلامية، مبينا أن من ادعى رويته مساء الجمعة فقد اقترف إثما. واستشهد بالحسابات المغربية التي تؤكد أن رمضان يبدأ 3 أبريل.



وعاد الخبير الفلكي عادل المرزوق ليجدد التأكيد على أن رمضان هذا العام سيبدأ السبت 2 أبريل وان هلال رمضان سيمكن رؤيته بعد مغرب الجمعة 1 أبريل، وذلك لمكوثه بعد غروب الشمس نحو 15 دقيقة.



وهنأ الخبير الفلكي عادل المرزوق صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالخير والبركات انه مجيب الدعوات.



وأعاد المرزوق نشر بعض المعلومات الفلكية التي تبين بداية الشهر الفضيل المقبل كما يلي:



- أن شهر شعبان في هذه السنة سوف تكون مدته (29) يوما.



- أن هلال شهر رمضان في سنة 1443هـ سوف يولد في صباح يوم الجمعة الموافق 1 أبريل في تمام الساعة 9:25 صباحا حسب التوقيت المحلي للكويت أي في الساعة 6:25 صباحا حسب التوقيت الدولي (غرينتش).



- أن هلال شهر رمضان هذه السنة سوف تكون رؤيته ممكنة إذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم أو الغبار.



- أن القمر سوف يغرب في الساعة 6:21 مساء حسب التوقيت المحلي للكويت.



- أن الهلال سوف يمكث في السماء مدة 15 دقيقة بعد غروب الشمس ويمكن رؤيته خلال هذه الفترة.



وبناء على هذه البيانات الفلكية أدرج المرزوق بعض المعلومات التي تتعلق ببعض أيام الشهر الفضيل، وهي كالتالي:



- أن فترة صيام في أول يوم من شهر رمضان فسوف تكون مدتها 14:53 ساعة.



- سوف يحين موعد الإمساك في تمام الساعة 4:07 فجرا.



- صلاة الفجر ستقام في تمام الساعة 4:17 فجرا.



- تبلغ مدة طول النهار من شروق الشمس حتى غروبها نحو 13:30 ساعة.



- شروق الشمس يكون في تمام الساعة 5:37 صباحا.



- الشمس سوف تغرب وتقام صلاة المغرب في تمام الساعة 6:07 مساء.



- تبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان في يوم الأربعاء 20 أبريل 2022.



- تقام صلاة التهجد أو (صلاة القيام) من بعد الساعة 11:40 ليلا.



- فترة صيام آخر يوم من شهر رمضان تبلغ 15:43 ساعة.



- صلاة الفجر في آخر يوم من الشهر الفضيل تقام في تمام الساعة 3:41 فجرا.



- طول النهار في آخر يوم من الشهر الفضيل تبلغ مدته 13:17 ساعة.



- في آخر يوم من الشهر الفضيل تشرق الشمس في الساعة 5:07 صباحا.



- صلاة المغرب في يوم 30 من رمضان تقام في تمام الساعة 6:24 مساء.



وأشار إلى ما يلي:



- أن هناك احتمالا كبيرا جدا أن يتم شهر رمضان في هذه السنة عدته وهي 30 يوما.



- أن ولادة شهر شوال ستكون قبل منتصف الليل في يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022.



- يولد هلال شوال في الساعة 11:28:44 مساء قبيل منتصف الليل.



- سوف تتعذر رؤية الهلال في هذا اليوم بسبب غروبه قبل غروب الشمس بنحو 17 دقيقة وغروبه قبل ولادة هلال شهر شوال.



وتماشيا مع القاعدة الفقهية التي تنص على انه «لا استهلال بعد غروب الشمس»، فإنه يكون يوم الأحد الأول من شهر مايو لسنة 2022 هو اليوم المتمم لعدة الشهر الفضيل وهو اليوم ال 30 من شهر رمضان المبارك.



ووفقا لهذه الحسابات الفلكية، فإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 هو اليوم الأول من شهر شوال وهو عيد الفطر السعيد. وسوف نبين التفاصيل والبينات الفلكية لشهر شوال أو عيد الفطر في وقت لاحق بإذن الله تعالى.