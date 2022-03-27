عاطف رمضان



قال مدير مركز نظم المعلومات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح لـ «الأنباء»، ان الوزارة ستبدأ في تسلم تظلمات موظفي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن مكافأة الصفوف الأمامية، وذلك لمدة 5 أيام عمل، اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 27 الجاري حتى نهاية دوام الخميس الموافق 31 الجاري. وأضاف الصالح أنه عقب الانتهاء من تسلم التظلمات سيتم بحثها ودراستها من خلال اللجنة المشكلة للبت في هذا الأمر، وسيتم رفع أسماء من ستقبل تظلماتهم في ضوء الوثائق والمستندات المؤيدة لتظلمهم إلى الجهات المسؤولة تمهيدا لصرف مستحقاتهم.