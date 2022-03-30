محمود عيسى



قالت مجلة فوربس إن عددا من كبار المستثمرين بالشرق الأوسط أعلنوا عن خطط لوقف الاستثمارات في روسيا، وذلك وسط حرب أوكرانيا المستمرة والمخاوف بشأن التأثير الاقتصادي الأوسع، مشيرة إلى أن دول الخليج ما زالت تستثمر في روسيا عبر صناديقها السيادية، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار.



وأضافت المجلة انه في حين أن النشاط الاستثماري قد يكون معلقا، إلا انه لا يوجد ما يشير إلى أن المستثمرين في الشرق الأوسط يفكرون في بيع مصالحهم والانسحاب من روسيا، كما فعلت العديد من الشركات الغربية.



لكن المجلة نسبت الى شخصيات بارزة من الحكومة القطرية وشركة مبادلة الإماراتية قولها انها أوقفت نشاطاتها الاستثمارية في روسيا، على الرغم من أن هذا الإجراء لا يمثل نوعا من الهجرة الجماعية التي شوهدت مع مغادرة الشركات الغربية لروسيا، لكنه سيزيد من الضغط الاقتصادي على موسكو ويمكن أن يشجع المستثمرين الكبار الآخرين على إعادة النظر في خططهم الاستثمارية في روسيا.