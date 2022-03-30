زادت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات أمس، مع تزايد رغبة المستثمرين في المخاطرة وسط متابعة محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.



وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أمس أن موسكو ستقلص بشكل كبير النشاط العسكري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.



وخلال جلسة التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 2.34% أو 45.60 دولارا إلى 1899.1 دولارا للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري 1.26% عند 1898.53 دولارا.



كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 3.7% عند 24.25 دولارا، وتراجع أيضًا سعر التسليم الفوري للبلاتين 2.48% إلى 963.35 دولارا، وهبط البلاديوم 5.02% إلى 2112.94 دولارا للأوقية.