أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة. حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يستلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم، وفيما يلي أسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: غالية جاسم محمد الظفيري، محمد حمد محمد العجمي، يمان مؤتمن محمد الجاهوش، بندر طلاب الأسود البذالي، لولوة فارس عبدالرحمن العصيمي.



من جانب آخر، أكد عبدالله الشعيل ـ مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة: إن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».



وأوضح الشعيل أن هناك برنامج مكافآت من شركائه خاصا بتقديم خدمات لعملاء «Bloom» بالإضافة إلى خصم إضافي وحصري لهم.