أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة عن موافقة الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 الجاري، على انتخاب 10 أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة ومدتها 3 سنوات (2022-2023-2024)، حيث سيكون من بينهم عضوان مستقلان، و4 أعضاء تنفيذيين، و4 أعضاء غير تنفيذيين.



وقد تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة رقم 240 أمس، حيث تم انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس والرئيس التنفيذي، بحيث أصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: علي الرضوان - رئيس مجلس الإدارة وغازي النفيسي - نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء: وليد حديد وسمير شماس وعبدالله زمان وعبدالله الكندري ومحمد قاسم وعبدالعزيز العيسى وإبراهيم الغانم وحمد الدلالي - ممثلا عن «الأهلية للتأمين».