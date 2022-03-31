ستكون «الرحلة» الكرة الرسمية لمباريات مونديال قطر 2022 في كرة القدم الذي ينطلق في نهاية نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) أمس.



وقال «فيفا» في بيان إن شركة أديداس كشفت عن الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022 «ولقبتها باسم (الرحلة)، وهي الكرة الرابعة عشرة على التوالي التي تصنعها أديداس لكأس العالم، وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة».



لقبت الكرة بالرحلة لأنها مستوحاة «من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني، وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف لكأس العالم فيفا والانتشار المستمر للعبة».



على صعيد الاستدامة، تعد «الرحلة» أول كرة في كأس العالم تصنع حصريا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء. وبحسب «فيفا»، صممت كرة الرحلة باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل أديداس وأنفاق الريح، وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها. وقال مدير التسويق في «فيفا» جان فرانسوا باثي: «تنقل كرة الرحلة حول العالم سيمثل سفر أجواء كأس العالم فيفا إلى كل مكان، وستمنح المشجعين فرصة مميزة للتفاعل مع الحدث الذي تتزايد إثارته يوما بعد يوم».