حجز منتخب البيرو بطاقته إلى الملحق الدولي بعد فوزه على ضيفه الپاراغواي 2-0 الثلاثاء ليحتل المركز الخامس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة الأخيرة من المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أميركا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. ورفعت البيرو التي احتاجت للفوز بغض النظر عن باقي النتائج رصيدها إلى 24 نقطة في المركز الخامس المؤهل للملحق، متقدمة بفارق نقطة عن كولومبيا الفائزة على مضيفتها فنزويلا 1-0، فيما خسرت تشيلي أمام ضيفتها الأوروغواي 0-2 لتحتل المركز السابع برصيد 19 نقطة. وكانت منتخبات البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والإكوادور حجزت قبل هذه الجولة البطاقات الأربع المؤهلة مباشرة إلى العرس الكروي في قطر، في حين ستخوض البيرو ملحقا دوليا للمرة الثانية تواليا مع الفائز من الملحق الآسيوي بين أستراليا ثالثة المجموعة الثانية والإمارات ثالثة المجموعة الأولى. في ليما، افتتح جانلوكا لابادولا (5)، وضاعف يوشيمار يوتون النتيجة للبيرو (42).



في المقابل، فوت المنتخب الكولومبي فرصة خوض الملحق برغم عودته إلى سكة الانتصارات، وسجل خاميس رودريغيز هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء.



وفشل منتخب التشيلي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا، وقضى ثنائي الأورغواي لويس سواريز (79) وفيديريكو فالفيردي (90) على آمال تشيلي.



وبهذا الفوز، تقدمت الأوروغواي للمركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن الإكوادور المتعادلة مع ضيفتها الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 1-1.



وحافظ المنتخب الأرجنتيني على سجله خاليا من الخسارة في التصفيات مع 11 فوزا مقابل 6 تعادلات، ليرفع «راقصو التانغو» سلسلة مبارياتهم من دون هزيمة إلى 31، ويعادلوا الرقم القياسي السابق بقيادة المدرب ألفيو باسيلي (1991-1993). وحققت البرازيل، رقما قياسيا جديدا في عدد النقاط في تصفيات قارة أميركا الجنوبية، بفوزها على مضيفتها بوليفيا 4-0 في العاصمة لا باس. ليرفع «السامبا» رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب، من 14 فوزا و3 تعادلات، أكثر بنقطتين من الرقم القياسي السابق للأرجنتين.