تعادل المنتخب الألماني مع مضيفه الهولندي 1-1 على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام الثلاثاء، في مباراة ودية في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.



وتقدم «المانشافت» عبر توماس مولر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1)، فيما عادل ستيفن بيرخفاين لمنتخب «الطواحين» بعد 10 دقائق من نزوله بديلا (68).



وقال حارس وقائد ألمانيا مانويل نوير: «في طريقنا الى قطر، يجب أن نستغل كل مباراة دولية وهذه المباراة كانت مفيدة»، مضيفا لقد كنا جيدين لفترات طويلة والأمر الأهم أن الفريق على المسار الصحيح. وبعدما حقق المدرب هانزي فليك 8 انتصارات من 8 مباريات منذ توليه دفة تدريب ألمانيا في سبتمبر الماضي، خرج متعادلا في أول مباراة يخوضها ضد منتخب كبير، وقال بعد المباراة: «أريد أن أثني على فريقي، تمتعنا بالشجاعة وكنا واثقين من أنفسنا».



في أبرز المباريات الودية الأخرى، فازت فرنسا بطلة العالم على ضيفتها جنوب أفريقيا 4-0، وإيطاليا على مضيفتها تركيا 3-2 في مباراة بين منتخبين ودعا الملحق الأوروبي المؤهل الى كأس العالم، كما فازت إسبانيا على أيسلندا 5-0، وتغلبت إنجلترا على ساحل العاج 3-0، وبالنتيجة ذاتها تفوقت بلجيكا على ضيفتها بوركينا فاسو.