بات الروسي دانييل مدفيديف على بعد فوز من استعادة صدارة التصنيف العالمي للتنس، بعد بلوغه الدور ربع النهائي من دورة ميامي للماسترز بفوزه على الأميركي يانسون بروكسبي 7-5، 6-1، فيما بلغت اليابانية ناومي أوساكا نصف النهائي بفوزها الساحق على الأميركية دانيال كولينز 6-2 و6-1.



وعاد وصيف أستراليا المفتوحة من تأخر 3-5 في المجموعة الأولى للفوز بعشرة أشواط من آخر 11 ويحسم المباراة بعد 80 دقيقة.



قال المصنف ثانيا عالميا بعد الفوز: «لم يكن الأمر سهلا في البداية ولكنه عندما لم يترجم فرصتين للكسر، نجحت في إيجاد الزخم ولعبت أفضل وتفوقت عليه».



ويلعب مدفيديف في ربع النهائي مع الپولندي هوبرت هوركاش حامل اللقب الفائز على الجنوب أفريقي لويد هاريس 7-6 (7/3) و6-2. وفي حال فوزه في المباراة المقبلة، سيعود الى صدارة التصنيف التي ارتقى إليها لمدة أسبوعين فقط قبل أن يخسرها لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش مطلع الأسبوع الفائت بعد خروج مبكر من إنديان ويلز. كما بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، الرابع عالميا، ربع النهائي على حساب الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-4، 6-4 ليبقى على المسار الصحيح نحو لقب أول هذا العام.



وودع اليوناني ستيفانوس تيتسيباس، المصنف خامسا عالميا، أمام الإسباني الشاب الواعد كارلوس ألكاراس السادس عشر 7-5، 6-3، ليلاقي الأخير الصربي ميومير كيسمانوفيتش الفائز على الأميركي تايلور فريتز المتوج بدورة إنديان ويلز للماسترز منذ أيام 3-6، 6-1، 6-4.



وعند السيدات، حيث تعتبر الدورة إحدى دورات الألف، يبدو أن أوساكا وضعت خلفها مشاركتها المخيبة في دورة إنديان ويلز، حيث انتهى مشوارها عند الدور الثاني على يد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا ما أدى إلى تعرضها للسخرية من قبل أحد المتفرجين.