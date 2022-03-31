الدوحة - فريد عبدالباقي



لن يكون اقتراح إقامة كأس العالم لكرة القدم كل سنتين بدلا من أربع ضمن جدول أعمال «كونغرس» الاتحاد الدولي الخميس في الدوحة، وسط معارضة شديدة للفكرة وتحديدا من أوروبا وأميركا الجنوبية، في حين سيبحث مسؤولو القارات عن فكرة أخرى تضم أفضل المنتخبات العالمية.



وفي وقت لم تبدأ أي «محادثات ملموسة»، فإن الاتحادات القارية بدأت تفكر بنسخة جديدة من كأس القارات تضم منتخبات من أميركا الجنوبية وأوروبا بحسب مصادر مقربة من المفاوضات. وهناك إمكانية البحث في توسيع مسابقة دوري الأمم الأوروبية لتشمل منتخبات من قارة «كونميبول»، بحسب ما أشارت المصادر. أما البند الأساسي على أجندة «فيفا» فهو بحث العقوبات المفروضة على كرة القدم الروسية بعد غزو البلاد لأوكرانيا.



وكانت روسيا استبعدت من سباق التأهل الى مونديال قطر عقابا لها على قيامها بغزو أوكرانيا، وذلك من قبل الاتحادين الدولي والقاري. وستتم دعوة الأعضاء لدعم الاستبعاد في المؤتمر. واقترح رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو إقامة بطولة عالمية كل عامين اعتبارا من عام 2026، وقد عارضها الاتحادان الأوروبي (ويفا) والأميركي الجنوبي (كونميبول) بشدة في حين بدا الاتحادان الأفريقي والآسيوي في موقف مغاير.



ودخلت اللجنة الأولمبية الدولية على الخط وأعربت عن مخاوفها بشأن المسابقة.