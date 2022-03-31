الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تتجه الأنظار العالمية إلى العاصمة القطرية (الدوحة) التي تستضيف اليوم اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الـ72، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك قبل 24 ساعة من سحب قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي ستقام في الـ7:00 مساء الغد.



وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف الدوحة اجتماعات «كونغرس فيفا» بعد العام 2003، لتكون قطر هي أول دولة خليجية تستقبل الحدث العالمي، وتعتبر مملكة البحرين هي ثاني دولة خليجية تستضيف اجتماعات «كونغرس فيفا» في عام 2016.



وشهدت الدوحة أمس اجتماع مجلس «فيفا»، حيث تمت المصادقة على العديد من القرارات بشأن مشاركة المنتخبات الروسية في مسابقات «فيفا»، والتعديل المؤقت للوائح الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب في أوكرانيا، وأيضا التعديل المؤقت للوائح الخاصة بوضع انتقال اللاعبين الواقعين في مناطق تمر بمرحلة عدم استقرار ليكونوا مع منتخباتهم الوطنية، مع استعراض تقارير لجنة التنمية عن اجتماع المكتب الذي عقد عن بعد في الأول من مارس الجاري، وتقرير اللجنة المنظمة للأمور المتعلقة بمسابقات «فيفا» والتعديلات على تقويم المباريات الدولية للسيدات 2020-2023، وإجراء تعديلات على اللوائح الخاصة بوضع انتقالات اللاعبين.



ويتضمن جدول أعمال اجتماع «كونغرس فيفا» الـ72 اليوم، العديد من النقاط المهمة أبرزها إقرار جدول الأعمال، واعتماد المحاضر مؤتمر «فيفا» الـ71 الذي أقيم في 21 مايو 2021 (عبر الإنترنت)، ومناقشة التقرير السنوي والعديد من التقارير المالية والأنشطة في عام 2021 ثم التصويت عليها، بالإضافة إلى التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والنظام الأساسي لـ«كونغرس»، ومناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والمجلس حسب الأصول خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 28 من نظام «فيفا» الأساسي.



وتترقب الجماهير العالمية مراسم سحب قرعة مونديال قطر 2022 والمقرر لها مساء الغد، حيث سيتضح لـ29 منتخبا من أصل 32 منتخبا مشاركا في البطولة المجموعات التي سيتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة.



وستنتظر الجماهير الرياضية في العالم المنتخبات الثلاثة التي لم تحسم تأهلها بعد إلى المونديال، وهي المنتخبان اللذان سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا ـ أميركا الجنوبية/ الكونكاكاف ـ أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي للمشاركة في كأس العالم، حيث تستضيف الدوحة يومي 13 و14 يونيو المقبل المباراة الحاسمة بين ممثل قارة آسيا والمنتخب صاحب المرتبة الخامسة في تصفيات أميركا الجنوبية لحجز بطاقة التأهل للمونديال، وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع الترتيب في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والمنتخب المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا، للفوز بمقعد في كأس العالم.



ومن المقرر أن يناقش اجتماع الـ72 لـ«كونغرس فيفا»، بدائل لخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي يتزعمها السويسري جياني إنفانتينو، حول إقامة كأس العالم كل عامين، لاسيما أنها لن تكون مدرجة على جدول أعمال مؤتمر «فيفا»، وذلك بعد المعارضة الشديدة من الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأندية الأوروبية البارزة.