عبدالعزيز الفضلي



برعاية مدير منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة جاسم بوحمد، نظمت ثانوية المنصورية بنات حفلا لتكريم فائقاتها للعام 2021-2022 على مسرح المدرسة.



وهنأ بوحمد الطالبات الفائقات، متمنيا لهن المزيد من التقدم والتوفيق في مسيرتهن التعليمية لخدمة بلدهن الكويت في مختلف المجالات.



وبدأ الحفل بالقرآن الكريم والنشيد الوطني وكلمة من مديرة المدرسة فاطمة الراشد والتي رحبت بالحضور وضيوف الحفل وأولياء الأمور، وباركت للطالبات على جهودهن في الوصول الى أعلى المراتب الدراسية والعلمية، متمنية لهن المزيد من التفوق الدراسي والجامعي، شاكرة المعلمات على دورهن البناء في ذلك.



وفي الختام، قام مدير منطقة العاصمة التعليمية ومديرة المدرسة بتكريم الطالبات الفائقات وسط فرحة من الطالبات وأولياء الأمور.