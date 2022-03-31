عبدالعزيز الفضلي



أعرب وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن بالغ سعادته بحصول الكويت متمثلة بوزارة التربية على 3 جوائز في جائزة التمييز المدرسي والتي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج.



وقال د.علي اليعقوب لـ «الأنباء»: بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود اهل الميدان التربوي، حصلنا على درع التميز الذهبية لمدرسة اروى بنت عبدالمطلب المتوسطة بنات التابعة لمنطقة الفروانية ومديرتها نفلة العازمي، ودرع التميز الفضية لمدرسة ماريا القبطية الثانوية بنات منطقة حولي ومديرتها منال المطيري، ودرع التميز البرونزية لمدرسة ثانوية فاطمة الصرعاوي حولي التعليمية ومديرتها هدى العنزي.



هذا، وأقام مكتب التربية العربي لدول الخليج أمس في محافظة جدة احتفالية لتكريم المدارس الفائزة بجائزة التميز المدرسي تحت رعاية وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي وكلاء وزارات التربية والتعليم، حيث تعد الجائزة أحد برامج المكتب في دورته الحالية والتي تهدف إلى دعم وتشجيع التميز المدرسي لدى مدارس الدول الأعضاء، وتعزيز الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة التي تسهم في الارتقاء بالأداء المدرسي.



وشرفت الجائزة في دورتها الأولى بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب: الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، وبحضور وكيل وزارة التربية عضو المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.علي اليعقوب، ومنسق الجائزة رئيس فريق التحكيم حمد البحوه، ومحكم الجائزة وفاء العريعر، وخليفة جعفر.



بدوره، أشار مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج د.عبدالرحمن العاصمي الى أن المكتب وأجهزته المختلفة يعنى بقضايا التعليم العام والتنسيق والتعاون بين دوله الأعضاء، كما تمتد نطاقات عمله لتشمل إجراء البحوث، وتنفيذ البرامج، وتعزيز المحتوى التربوي العربي.