عبدالعزيز الفضلي



عقدت صباح امس ورش برنامج سفراء IELTS، وذلك ضمن برنامج يستمر لمدة يومين، ويتضمن التدريب على مهارات الاختبار الأربع التي تشمل الكتابة والاستماع والمحادثة والقراءة.



وقالت الموجه الفني العام لمادة اللغة الإنجليزية سوزان البشيتي ان دورة «سفراء الآيلتس» وورش العمل جاءت استكمالا للتعاون التربوي والتعليمي بين الكويت متمثلة في قطاع التعليم العام والمملكة المتحدة ممثلة في المجلس الثقافي البريطاني، وسيتم خلالها تدريب 12 معلما ومعلمة من مختلف المناطق التعليمية على آلية تقديم الامتحانات، وسيقومون بدورهم بنقل الخبرات وتعزيز مهارات اللغة الإنجليزية بين طلاب المدارس الحكومية.



من جانبه، ذكر المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني في الكويت مايكل جوردون أن البرنامج والورش المكثفة التي سيتم عقدها للمتدربين في مختلف المناطق التعليمية تهدف إلى إعداد ومساعدة المعلمين لفهم أوسع لبرنامج IELTS من خلال حضور ورش العمل التي ستعود بالفائدة على الطلاب الراغبين في اجتياز الامتحان سنويا لمتابعة دراستهم، وستؤهل المعلمين المدربين لتقديم دورات تحضيرية لامتحان الآيلتس، التي ستساعد المتقدمين للاختبار في الحصول على درجة تعكس قدراتهم اللغوية لتمكنهم من مواصلة التعليم الجامعي.