عبدالحميد الخطيب



أعلنت إذاعة «مارينا إف إم- 90.4» صباح أمس في مقرها بمجمع مارينا، عن دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك، من خلال مؤتمر صحافي بث على الهواء مباشرة من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، وقدمه مدير عام إذاعة «مارينا إف إم» الإعلامي المتألق مهند يوسف عبدالرحمن.



«مارينا إف إم» أعدت وجبة رمضانية عامرة بمجموعة برامج منتقاه بعناية فائقة، وتلبي كل رغبات المستمعين الذين ارتبطوا بهذه الإذاعة، والتي تحرص على اختيار الافضل والذي يناسب كل الأذواق والأعمار، وهو ما جعلها تحتل مراكز متقدمة في نسب المتابعة في الكويت.



«نغم الصباح»



في مستهل المؤتمر رحب الإعلامي مهند يوسف عبدالرحمن بالحضور الصحافي، وتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة شركة «جلف سات» المالكة لـ «مارينا ميديا» بفرعيها المسموع والمرئي، ووصل الشكر الى كل من ساهم في وصول «مارينا إف إم» الى مكانتها الحالية منذ انطلاقتها قبل 17 عاما، ومن ثم استعراض برامج الدورة الرمضانية لهذا العام، وبدأ مع برنامج «نغم الصباح»، من تقديم عبدالمطلب الشهير بـ «طلوب»، وروان مرزوق، وعبدالرحمن الخميس.



وقال الخميس: سينطلق البرنامج من الساعة التاسعة الى الحادية عشرة صباحا، من الأحد الى الخميس، والهدف من بثه في هذا التوقيت هو نشر الروح الإيجابية، بينما قال «طلوب»: «نغم الصباح» يتضمن فقرات متنوعة مثل «صندوق مبيت» و«أمثال شعبية» و«العادات الغذائية»، وهو ما أكدت عليه روان، لافتة الى أن البرنامج سيتضمن أيضا فقرة «فويس نوت».



«وصال»



أما البرنامج الثاني في خارطة «مارينا إف إم» الرمضانية، فهو «وصال» الموسم الثاني، تقديم عمر القصاص وإعداد اسراء السلامين، والذي قال: سوف نعود مع جملتنا الشهيرة «سلام على الدنيا ان لم يكن فيها وصال»، وذلك من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الثانية قبل العصر، متوجها بالدعوة الى الفرق التطوعية للمشاركة في البرنامج.



وأشار القصاص الى أن للكويت تاريخا طويلا مع العمل التطوعي، وألمح إلى ان أبرز حلقات «وصال» بالموسم الأول كانت التي استضافت الفرق التطوعية ومنحهم الدعم الإعلامي الذي يستحقونه.



«بلنتي»



والبرنامج الثالث في خارطة «مارينا إف إم» لشهر رمضان هو «بلنتي»، من تقديم عادل توفيق المسري وإعداد لطفي حنون، الذي قال: البرنامج يواكب البطولات خلال شهري ابريل ومايو، وهو وقت حسم الدوري المحلي، الى جانب كأس صاحب السمو الأمير، فضلا عن دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، لاسيما مباراة ليفربول ومانشتر سيتي يوم 10 أبريل، لافتا إلى أن البرنامج سيبث من الساعة الرابعة عصرا حتى الخامسة.



«الديوانية»



في حين تحدث فريق عمل برنامج «الديوانية»، وهو الرابع في خارطة رمضان لهذا العام، ويشارك في تقديمه إلى جانب الاعلامي مهند يوسف كل من د.حسين المكيمي وكابتن فهد كميل، حيث أكد مهند ان البرنامج تغير توقيته ليواكب فترة الذروة.



فيما أوضح د.حسين أن توقيت بث «الديوانية» سيكون من الساعة التاسعة مساء حتى الحادية عشرة، ما عدا الجمعة والسبت، لافتا الى أن الحلقات تتخللها لقاءات حصرية مع أبطال المسلسلات الفنية الى جانب دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وتتضمن دورة «مارينا إف إم» الرمضانية أيضا برنامج «الأوتيل»، تقديم محمد الكاظمي و«بوشندل»، وقال الكاظمي: تدور فكرة البرنامج حول «أوتيل» من القرن السادس عشر تم تطويره، ولكي يستطيع المستمعون دخوله عليهم الإجابة عن الاسئلة، ثم تبدأ رحلة المتسابق في أرجاء الأوتيل، مشيرا الى أن البرنامج سيبث من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الثانية عشرة منتصف الليل.



واختتم الإعلامي مهند يوسف المؤتمر الصحافي، معربا عن سعادته بالعمل ضمن منظومة «مارينا ميديا»، كاشفا عن ان التحضير لخطة البرامج استغرق شهرا كاملا، متوجها بالشكر الى جميع الجهات التي شاركت في مسيرة «مارينا».



«الدائري الرابع» عبر «مارينا بودكاست»



كشف مدير عام إذاعة «مارينا إف إم» الإعلامي مهند يوسف عن برنامج جديد يدخل السباق الرمضاني هذا العام، وهو «الدائري الرابع»، موضحا أن «مارينا إف إم» تسعى للتوسع الإعلامي في «مارينا ميديا»، وقال: من باب التوجه الجديد وزيادة المصادر الإعلامية والإعلانية وتمدد الإذاعة في منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي سوف يبث عبر «مارينا بودكاست» برنامج «الدائري الرابع»، من تقديم ناصر الشهير بـ «چعابي» وعبدالعزيز الشهير بـ «ستكس».



وتطرق عبدالعزيز إلى كواليس انضمامه الى إذاعة «مارينا»، مؤكدا اهتمامه بالصحة النفسية في المقام الأول بأسلوب مبسط يحاكي جيل الشباب وبطابع كوميدي.



في حين قال ناصر: ان «الدائري الرابع» مدونة صوتية ستخرج للجمهور بالصوت والصورة خلال رمضان من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حتى الساعة الواحدة صباحا.