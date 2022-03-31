دمشق ـ هدى العبود



شهدت العاصمة السورية دمشق حفل توقيع الرواية الأولى من نوعها للفنان بسام كوسا، وحملت عنوان «أكثر بكثير»، والتي تعتبر العمل الروائي الأول.



وقال كوسا في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، إن الرواية «محاولة أولى في حقل لم أخضه سابقا، وكنت دائما أحلم بأن أخوضه»، مشيرا إلى أن العمل «عبارة عن وجهات نظر» يحاول طرحها عبر الرواية.



ورواية «أكثر بكثير» الصادرة عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ليست العمل الأدبي الأول لكوسا، إذ سبقتها مجموعته القصصية «نص لص» التي صدرت طبعتها الأولى عن دار الجندي بدمشق عام 1998.



من جهته، علق مدير دار نينوى أيمن غزالي بالقول إن «مصائر الناس التي ارتبطت بكوسا، قررت أن تعلن عن ذاتها في (أكثر بكثير)».



وأشار إلى أن بطل الرواية «شخصية تعاند الظروف والحياة، وترى في الثقافة ملاذا مثاليا، إلا أن الخيبة أكبر من كل شيء».



يذكر أن الفنان بسام كوسا من مواليد مدينة حلب عام 1954 ممثل سوري شهير بأدائه ضمن مسلسلات البيئة الشامية منذ بدايتها، خاصة في «أيام شامية» و«الخوالي» و«باب الحارة» و«طاحون الشر» و«الغربال»، بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية أخرى من بينها مسلسل «الفصول الأربعة» و«حارة ع الهوا»، و«ضبوا الشناتي»، ولوحاته في «بقعة ضوء» و«ع المكشوف».



تخرج بكلية الفنون الجميلة في قسم النحت، بالإضافة إلى كونه ممثلا ومخرجا مسرحيا. وعمل بالبداية في المسرح الجامعي ثم في المسرح القومي، وشارك في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية وحاز العديد من الجوائز،، ويعتبر من فناني الصف الأول بسورية.