دمشق ـ هدى العبود



تشهد الساحة الفنية السورية منافسة كبيرة بين الشركات المنتجة للعديد من الأعمال التي تمحورت بين الكوميدي والاجتماعي والتاريخي ومن ابرز تلك الأعمال كان مسلسل «جوقة عزيزة».



«الأنباء» التقت العديد من النقاد والكتاب الذين أعربوا عن أهمية الأعمال التي ستقدم على الفضائيات خلال شهر رمضان المبارك، وكان من ابرز تلك الأعمال مسلسل «جوقة عزيزة» التي وصفها الكاتب والناقد والإعلامي سعيد هلال الشريفي بأنها ستشهد حضورا كبيرا نظرا لأهمية الأحداث التي ستشاهد من خلال كوكبة من الفنانين الذين يمتلكون الموهبة، إضافة إلى التكنيك المتميز من خلال التصوير والديكورات وبناء قرية دمشقية عتيقة جديدة تجسد تلك الأحداث على حقيقتها، خلال التواجد الفرنسي إذ تدور الأحداث في حقبة الانتداب الفرنسي في سورية، وتحديدا حول حياة الراقصة السورية «عزيزة» والتي يقع في غرامها كولونيل فرنسي.. ويجمع العمل بين أجواء البيئة الشامية والغناء، والمسلسل من إخراج تامر إسحاق، وإنتاج شركة جولدن لاين، ومن أبطاله: سلوم حداد، نسرين طافش، وأيمن رضا.



مع وقف التنفيذ



مسلسل اجتماعي إنساني، يدخل ضمن العوالم النفسية لأبطاله الذين أنهكتهم الصراعات والأزمات المتعاقبة في المنطقة، ويكشف تأثير العوامل المحيطة عليهم، في نواح عدة، ويشارك في بطولة مسلسل «مع وقف التنفيذ» نخبة من ألمع وأبرز نجوم التمثيل في سورية، مثل غسان مسعود، وشكران مرتجي، وسلاف فواخرجي، ومن تأليف يامن الحجلي، وإخراج سيف السبيعي.



على قيد الحب



يحكي مسلسل «على قيد الحب» قصة شخصين تمتد صداقتهما لأكثر من 4 عقود، وتواجه علاقة الصداقة هذه اختبارا كبيرا بسبب أبنائهم والماضي.. المسلسل من تأليف فادي قوشقجي، إخراج باسم السلكا، وإنتاج شركة إيمار الشام، ويشارك في بطولته سلوم حداد، دريد لحتم، أسامة الروماني.



كسر عضم



يناقش مسلسل «كسر عضم» أحداثا معاصرة في سورية، وكيف ظهر الصراع في زمن الحرب بين أصحاب السلطة والمال، وأبناء الطبقة المتوسطة، والفقراء المسلسل من إخراج رشا شربتجي، وتأليف علي معين الصالح، وبطولة كاريس بشار، محمود نصر، نادين تحسين بيك.



رد قلبي



المسلسل السوري «رد قلبي» من بطولة جوان خضر، رواد عليو، جيني إسبر، ومن تأليف فهد مرعي، وإخراج عمار تميم..وتدور أحداث المسلسل في أجواء من الإثارة والغموض، إذ تبدأ بجريمة قتل، تحدث في حفل زفاف، وتتشابك فيها الخيوط، ويصبح البحث عن القاتل مهمة صعبة.



حارة القبة 2



يعد مسلسل «حارة القبة» الجزء الثاني، من أول الأعمال السورية التي تأكد عرضها في شهر رمضان 2022، حيث انتهى تصوريه بالكامل منذ فترة طويلة.. المسلسل من تأليف أسامة كوكش، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة عاج، ويشارك في بطولته عباس النوري، وسلافة معمار، وخالد القيش.



الكندوش 2



يشارك في بطولة مسلسل «الكندوش 2» سلاف فواخرجي، وصباح الجزائري، وأيمن زيدان، وهو من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.



وكان الجزء الأول للعمل أثار جدلا كبيرا، ما دفع صناعه للترويج للجزء الثاني، والتأكيد أنه سيكون أفضل من الأول من حيث الأداء ومستوى الأحداث.



الفرسان الثلاثة



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عن معاناة بعض الرجال الكبار في السن، نتيجة الوضع الاقتصادي في سورية، فيلجأون مع عائلاتهم لتأمين قوت يومهم بطرق مختلفة وأحيانا ملتوية. مسلسل «الفرسان الثلاثة» من تأليف محمود الجعفوري، وإخراج علي المؤذن، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني، وبطولة أيمن زيدان الذي يعود للكوميديا بعدة فترة طويلة، وشكران مرتجى، وفادي صبيح.



مقابلة مع السيد آدم 2



ينافس الجزء الثاني من مسلسل «مقابلة مع السيد آدم» في رمضان 2022، بعد خروجه من المنافسة الرمضانية العام الماضي، وتعتمد الأحداث في الجزء الثاني على أحداث الجزء الأول الذي انتهى نهاية غامضة، وسيشهد الجزء الجديد بعض التغيرات على صعيد الممثلين المشاركين فيه، وهم يزن خليل بديلا عن لجين إسماعيل، فاديا خطاب، بديلة عن ضحى الدبس، ترف التقي بديلة عن يارا قاسم. العمل من إخراج فادي سليم وتأليفه، وبطولة رنا شميس، ومحمد الأحمد، وغسان مسعود.