دمشق ـ هدى العبود



تعيش الأسرة الفنية السورية حالة من شائعات الطلاق بين الفنانين من زوجاتهم، وكان من ابرز حالات الطلاق انفصال الفنانة إمارات رزق عن زوجها الفنان حسام جنيد والفنان معتصم النهار عن زوجته لين زنبركجي، خلال الفترة الأخيرة.



«الأنباء» تقصت الخبر، فأكد احد المقربين من الزوجين، رافضا الإفصاح عن اسمه احتراما للعلاقة التي تربطه بالعائلة، ان الطلاق قد «وقع رسميا» بين معتصم النهار وزوجته، وذلك بعد أن قام كل منهما بحذف الصور التي تجمعهما، وإلغاء متابعة الآخر.



يأتي ذلك بعدما أن أثارت لين زنبركجي زوجة الفنان السوري معتصم النهار الجدل بعدما فوجئ الجمهور باختفاء صور زوجها من حسابها على انستغرام، وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما.



وبالعودة إلى صفحة زنبركجي الموثقة على موقع انستغرام، تبين أنها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها.



ورفض معتصم النهار التعليق على أنباء انفصاله عن زوجته طوال الفترة الماضية، ولكنه ألمح لوجود خلافات بينهما بسبب عدم التوافق.