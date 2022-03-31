أعلنت قناة atv عن دورتها البرامجية الخاصة بشهر رمضان والتي جاءت ضخمة ومتنوعة ومختلفة شكلا ومضمونا عن كل القنوات المحلية والخليجية، حيث ضمت 8 مسلسلات درامية و4 برامج حوارية منوعة مباشرة و6 برامج مسجلة تنوعت بين الحوارية والدينية والترفيهية.



في هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي لقناة atv الاعلامي أحمد الفضلي أن دورة رمضان 2022 ستكون أشبه بفاكهة رمضان الغنية والثرية بعشرات الاعمال والبرامج الحصرية، مشيرا إلى ان شعار «طب وتخير» سيظل مستمرا ومتناغما مع طبيعة ما سيعرض في الشهر الفضيل وذلك بهدف ارضاء جميع المشاهدين، وتشمل الدورة ما يلي:



المسلسلات



٭ «نوح العين» للمؤلف البحريني جمال صقر واخراج مصطفى رشيد، يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الساحة الفنية الخليجية امثال محمد وحسين المنصور وهدى الخطيب وعلي جمعة ومحمد جابر وشهاب حاجية ومرام واحمد النجار وغيرهم.



٭ «عين الذيب» من بطولة الفنان النجم داود حسين وهيفاء حسين وريم ارحمة واخراج محمد القفاص، ويراهن داود حسين على ظهوره المختلف في دراما رمضان 2022 بعودته لأدوار الشر المطلق، المسلسل من تأليف جمال الصقر، ويشارك في بطولته سناء بكر وأحمد عيسى وعلي جمعة وفاطمة عبدالرحيم.



٭ «حبي الباهر» من تأليف علياء الكاظمي واخراج خالد جمال وبطولة مجموعة من الفنانين منهم جاسم النبهان وابراهيم الحربي وباسمة حمادة وزهرة الخرجي وفوز الشطي.



٭ «حضرة الموقف» من تأليف عبدالله الرومي واخراج خالد جمال وبطولة مريم الصالح وهيفاء عادل وعبدالعزيز الحداد وهبة الدري.



٭ «لغز 1990» من تأليف بندر طلال السعيد واخراج ثامر العسلاوي، وبطولة ابراهيم الحربي وعلي جمعة وزهرة الخرجي وعبدالناصر الزاير.



٭ «هيا الروح» من تأليف الشيخة مريم الصباح واخراج حمد البدري، وبطولة ابراهيم الحربي ونور وبدر الشعيبي وليلى عبدالله.



٭ «كيد الحريم» من تأليف فهد الكندري واخراج مصطفى بكري، وبطولة روجينا وعبدالامام عبدالله وعبدالله الطليحي وهنادي الكندري.



٭ «زواج الا ربع» عمل كوميدي من بطولة عبدالعزيز النصار وخالد مظفر ونوف السلطان واحمد العونان، من تأليف جاسم الخراز ومعالجة درامية عبدالعزيز صفر واخراج نعمان حسين.



البرامج



٭ برنامج «سراي» أول برنامج متخصص عن دراما رمضان ويتناولها بأسلوب حيادي ومباشر من خلال الضيوف، البرنامج من تقديم سعود بوشهري واسرار السعيد ونورة الحميضان ورهام الحسن وعلياء جوهر.



٭ برنامج المسابقات «عطني اللينك»، من تقديم عبدالله الطليحي وحصة اللوغاني واخراج محمد عز، برنامج مسابقات تشويقي يضم الكثير من الفقرات المتنوعة ويعتمد على التفاعل مع المتسابقين ورصد فيه مئات الجوائز.



٭ «العيال كبرت» من تقديم فيحاء ومنيرة وحصة، برنامج حواري ترفيهي يستضيف النجوم والمشاهير في جولة حوارية بين جيلين مختلفين من التقديم والضيوف.



٭ «جد ولعب» برنامج مسابقات ترفيهي مع الناس يرسم الابتسامة ويشاركهم المواقف الطريفة من تقديم سارة الخضري.



٭ برنامج «فانز» برنامج تصحبنا فيه الفنانة نور محمود في جولة مع النجوم والمشاهير وابرز المواقف التي تعرضوا لها مع المعجبين.



٭ برنامج «تأشيرة دخول» برنامج حواري يستضيف سفراء الدول العربية في الكويت ويستكشف الاجواء الرمضانية في بلدانهم، من تقديم د.طالب الشريف.



٭ برنامج «الأمل» من تقديم د.خالد الشطي وهو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على الحالات الصحية وكيفية تجاوزها وايضا بث الامل فيها.



٭ «صحتك في رمضان» برنامج من تقديم مجموعة من الأطباء.



إلى جانب ثلاثة برامج دينية: «أقمار بني هاشم» تقديم سعد العجمي، «أسوة حسنة» تقديم الشيخ صالح النهام، «قصة وعبر» تقديم الشيخ مصطفى الزلزلة.