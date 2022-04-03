التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، خلال زيارته لحضور القمة العالمية للحكومات (WGS 2022) والتي عقدت في مقر إكسبو 2020 في دبي، التقى سموه مع يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وتبادل التهاني القلبية معه.



ودعا الخالد، خلال ترؤسه وفد الكويت إلى القمة العالمية للحكومات، في خطابه الرئيسي أمام الحضور، إلى اتخاذ إجراءات عالمية جماعية لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تغير المناخ والاضطرابات الجيوسياسية والأزمات الصحية وغيرها.



و«مجموعة لولو» التي تدير سلسلة من فروع الهايبر ماركت والسوبر ماركت وأفرع الإكسبريس في الكويت هي متاجر التجزئة الرائدة في الدولة والمنطقة. وقد ساهمت متاجر لولو هايبر ماركت المتواجدة بالبلاد في الاقتصاد الوطني من خلال توفير الأطعمة الطازجة وغيرها من العناصر المنتجة محليا، وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية.



وتظل العلامة التجارية كذلك ملتزمة بتزويد العملاء في الكويت بوجهة تسوق مثالية تقدم منتجات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم وبأسعار تنافسية.