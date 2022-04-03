أعلنت جمعية إنسان الخيرية، وهي جمعية نفع عام خيرية كويتية تم إشهارها رسميا من وزارة الشؤون، عن إطلاق 8 مشاريع خيرية جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتأتي هذه المشاريع بهدف دعم المحتاجين وتعزيز المشاريع الوقفية والعلمية داخل وخارج الكويت. وفي بيان لها، قالت جميعة إنسان: «إن المشاريع الخيرية التي سيتم اطلاقها خلال شهر رمضان تأتي تحت شعار «#أنا_إنسان» وستشتمل على عدد من الفعاليات المجتمعية والحملات الخيرية والأعمال التطوعيـــة والتسويقيـــة والمجتمعية التي تصب في صالح المجتمع المحلي وتوطيد أواصر الصلة بين عناصره». وفي إطار حملة «#أنا_إنسان» تخطط الجمعية لإطلاق مبادرة «نقصة رمضان» وهو برنامج مجتمعي يهدف الى توفير نقصة الإفطار التي تشتمل على وجبة صغيرة لإفطار الصائمين العابرين في الشوارع خلال وقت اذان المغرب، وهو من الأمور التي تعكس روح الشهر الفضيل.



من ناحية أخرى، ستطلق الجمعية حملة توعوية واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الاعلانية والإعلامية وذلك من أجل التذكير بأخلاق الإسلام والممارسات الحميدة خلال شهر رمضان، بهدف نشر التوعية المجتمعية في رسالة رد الجميل للمجتمع الكويتي. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الجمعية من أجل الوقوف الى جانب المجتمع، وكذلك تماشيا مع رؤى الجمعية لدعم العلم وغرس الثقافة والأخلاق الحميدة التي تتماشى مع مجتمعنا وتعريف الاجيال الناشئة بمكارم الاخلاق، الأمر الذي يعود بالنفع على مجتمعنا بشكل عام.



وبالشراكة مع شركة التنمية والإرشاد للاستشارات والتدريب، باعتبارها القطاع العلمي والذراع التنموية للجمعية، سيتم إطلاق عدد من الدورات التدريبية والمسابقات الدينية والقرآنية مثل «مسابقة غريب القرآن» التي تستهدف التشجيع على حفظ القرآن للأطفال.



وعلى صعيد متصل، تشارك الجمعية في عمل تلفزيوني توعوي «الرسول قدوة» يستهدف ابراز السيرة النبوية بشكل جديد، حيث يشارك في هذا العمل الديني نخبة من علماء الدين الاجلاء على راسهم الشيخ الدكتور عثمان الخميس، وسيذاع البرنامج المكون من 30 حلقة طوال شهر رمضان الكريم في قناة إنسان لليوتيوب طوال الشهر في تمام الساعة 5:30 مساءا.



كما تطلق الجمعية مشروع «المركز الرمضاني» المشروع الخيري والتوعوي الذي تقيمه في منطقة كبد ويستهدف الجالية البنغالية المسلمة في المنطقة، ويتألف المشروع من خيمة رمضانية للإفطار تسع الى 200 شخص تقريبا، وستقام دورات دينية يومية من خلال خطب مباشرة وعروض مرئية.



وكعادتها، ستقوم فرق جميعة إنسان بالتعاون مع مبرة «كافل» بتوزيع سلات غذائية على المحتاجين في عدد من مناطق الكويت كالصليبية والتيماء، في بادرة منها لإحياء فضائل شهر الكرم والجود، ومن منطلق دورها في الوقوف الى جانب المحتاجين.



وفيما يتعلق بالمشاريع الخيرية، فسيشهد شهر رمضان الكريم إطلاق 8 مشروعات خيرية تشمل مشروع الوقف، وسند، ونبراس وخذ بيدي، ووارفة، وجعلني مباركا، ومدينة إنسان وجامعة إنسان، وبرج إنسان.



ومن جهتـــه، قــال الشيــخ د. عثمان الخميس رئيس مجلس إدارة جميعة إنسان الخيرية: «نسعى في جمعية إنسان أن نخدم ونرعى ونسمو بالإنسان علما وخلقا، ونحرص على دعم العمل الخيري من خلال إطلاق مشاريع ذات اهداف مستدامة، وبما يقرب الإنسان من ربه». وتابع: «هذه جمعيتكم، تسعى إلى رفع مستوى الإنسان في قيمه وعمله وقربة من الله. ومع حلول شهر رمضان الكريم، فلنتقرب سويا الى الله بعمل الخير، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان، وهو قدوتنا».



وعلى صعيد متصل، قال مبارك العازمي مدير عام جمعية إنسان: «تركز مشاريعنا لهذا العام، على دعم المشروعات المستدامة التي تعين المحتاجين ليس فقط خلال شهر رمضان الكريم بل لأعوام وأجيال مقبلة، ويعد هذا لب وأساس رؤيتنا الاستراتيجية في الجمعية والقائمة على دعم العمل الخيري عبر إطلاق مشاريع تنموية تركز على قطاع التعليم وليس الدعم المالي فحسب». وأوضح العازمي: «تتنوع مشاريعنا بين مشاريع محلية وأخرى خارجية، وهو الأمر الذي ينسجم مع استراتيجيتنا ويعكس تميزنا في مجال العمل الخيري بما يدعم رؤيتنا للريادة ويعكس قيمنا المؤسسية وفق رؤيتنا»نرتقي بالإنسان بالعلم والقيم«. وأضاف:»تأتي مشاريعنا التوعوية الأخرى في إطار دورنا لدعم المجتمع وغرس القيم الحميدة كالتعلم والمعرفة وكذلك نبذ الصفات السيئة كالعنف والسلبية والإشاعة، وهو الأمر الذي حرصنا على تقديمه عبر اعمال فنية ستذاع في قناة الكويت خلال شهر رمضان«.