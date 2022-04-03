

أسامة أبو السعود



وبدأ شهر الخير، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام.. شهر تتزيّن فيه بيوت الله لاستقبال جموع المصلين في تلك الليالي المباركة، وذلك بعد عامين من تأثر هذه الشعيرة بإجراءات الإغلاق التي تطلبتها جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). واستعدت مختلف مساجد البلاد لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين خلال شهر رمضان المبارك.



وفي مسجد بلال بن رباح، انطلقت الليلة الأولى من ليالي التراويح، حيث توافد جموع المصلين لأداء تلك الصلوات المباركة التماسا للخير والبركة والرحمة والمغفرة من رب العالمين.



المسجد الذي يستقبل عشرات الآلاف سنوياً في ليالي رمضان تم تجهيزه على أعلى مستوى سواء من القراء المشهورين أو الخدمات المتعددة أو سيارات نقل المصلين وخاصة العائلات وكبار السن تزين امس في الليلة الأولى ليزداد جمالاً الى جماله.



وأمَّ المصلين في تلك الليلة المباركة القارئ ياسر الفيلكاوي والذي يستمر في إمامة المصلين خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك.