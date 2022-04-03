عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف م. وليد الغانم أصدر قرارا اداريا بتشكيل لجنة للكشف على اعمال صيانة الطرق والساحات في محافظة مبارك الكبير (صبحان ـ القرين ـ مبارك الكبير) وذلك بهدف الاستلام الابتدائي برئاسة م. أسعد العنزي مدير إدارة صيانة طرق وشبكات محافظة مبارك الكبير وعضوية كل من م. عثمان الحليلة (ممثلا عن إدارة تصميم الطرق بالهيئة العامة للطرق والنقل البري)، وم. فاضل باقر (ممثلا عن إدارة تنفيذ الطرق بالهيئة العامة للطرق والنقل البري)، وم. عبدالرحمن نقي (ممثلا عن قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث)، وم. أحمد العنزي (ممثلا عن قطاع الهندسة الصحية)، وم. ناصر المطيري (ممثلا عن قطاع هندسة الصيانة)،



وم. حسین شهاب (المهندس المشرف) مقررا.