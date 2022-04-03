بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ببرقيات تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان ان وزير الداخلية قال في برقيته لصاحب السمو الأمير: «يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية أن أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى عبارات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رافعين أكف الضراعة للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة ومثيلاتها على سموكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يعيدها على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه».



واضاف: «إن أبناءك وبناتك من منتسبي وزارة الداخلية وهم يستقبلون هذا الشهر الفضيل يعاهدون سموكم الكريم بأنهم على العهد باقون مستعينين بالله ثم بالتوجيهات السديدة من لدن سموكم الكريم لينعم كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بالأمن والاستقرار».



وقال: «حفظ الله سموكم من كل سوء ومكروه وأحاطكم بعنايته ورعايته وأدام على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموكم الحكيمة والرشيدة».