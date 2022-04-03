رفع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الخالد دعا في رسالة التهنئة المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سمو أمير البلاد بثوب الصحة والعافية وعلى كويتنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات مستمدين من سموكم التوجيهات السديدة لما فيه الخير والتقدم لوطننا الحبيب ودمتم ذخرا وقائدا لمسيرتنا وراعيا لنهضتنا حفظكم الله ورعاكم. كما رفع الشيخ طلال الخالد إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين أصدق آيات التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الخالد دعا في رسالة التهنئة المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سمو ولي العهد «وأنتم تنعمون بثوب الصحة والعافية وعلى كويتنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».



وعاهد الشيخ طلال الخالد سمو ولي العهد «أن نبقى محافظين على أمن واستقرار وعزة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سموكم السديدة حفظكم الله ورعاكم».



من جانب آخر، تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي لويد أوستن، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.



بدوره، هنأ وزير الدفاع الأميركي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وبحلول شهر رمضان المبارك، كما أعرب عن شكر وتقدير بلاده للكويت على ما قدمته من مساعدات إنسانية وطبية لإغاثة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية هناك.



وعبر الخالد عن شكره وتقديره لنظيره الأميركي على هذا الاتصال والذي يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص واهتمام الكويت على ترجمة التوجيهات السامية للقيادة السياسية وذلك من خلال دعمها ومساندتها لكافة الجهود الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والتي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن



اللاجئين.