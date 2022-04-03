يعقوب العوضي



نجح فريق كرة اليد بنادي كاظمة في تحقيق المعادلة الصعبة عبر فوزه على الكويت 25-23 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز، ورفع البرتقالي رصيده إلى 22 نقطة بينما بقي الأبيض على رصيده السابق بـ 32 نقطة، وشهدت المباراة المشاركة الأولى لحارس المرمى علي صفر والعائد من تجربة احترافية أوروبية مع نادي فاردار المقدوني والذي شارك في بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة.



وفي مباراة أخرى، أنعش العربي آماله في البقاء ضمن دوري الكبار بفوزه على القرين 42-28 ورفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما بقي القرين على رصيده السابق بنقطتين.



وبالعودة إلى المباراة الأولى، لم يظهر الأبيض الذي لم يخسر منذ الموسم قبل الماضي، بصورته المعهودة في ظل غياب بعض ابرز لاعبيه والمحترفين انخيل هيرنانديز وفرانكيس كارول. وفي المقابل، كان كاظمة منظما في الدفاع والهجوم، وبذلك عزز كاظمة وصافته في الترتيب العام مبتعدا عن أقرب منافسيه السالمية بـ 4 نقاط.