يعقوب العوضي



فاز القادسية على الكويت 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة مساء أول من امس على صالة اتحاد الطائرة في ضاحية صباح السالم بمجمع الشيخ سعد العبدالله، وبذلك رفع «الأصفر» رصيده إلى 7 نقاط فيما يبقى «الأبيض» على رصيده السابق 8 نقاط، وفي مباراة أخرى، فاز كاظمة على برقان 3-0 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط فيما بقي برقان دون نقاط.



إلى ذلك، توج القادسية بلقب الدوري العام للكرة الطائرة تحت 20 سنة للشباب بفوزه على كاظمة 3-0 في المباراة النهائية، اذ أنهي «الأصفر» مشواره في البطولة حاصدا 33 نقطة بينما جاء الكويت وصيفا بـ 32 نقطة وحل كاظمة ثالثا برصيد 21 نقطة.



وقام أمين سر اتحاد الطائرة عبدالله الغرير وعضو مجلس الإدارة بدر الكوس ومدير اللعبة في نادي القادسية د.حسين القبندي بتسليم كأس البطولة الى القادسية وتقليد الميداليات للفرق المتوجة.