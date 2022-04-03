مبارك الخالدي



قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إلغاء مسابقة الكأس لفئتي الناشئين والأشبال للموسم الجاري 2022/2021. ويأتي القرار تجسيدا لتوصية لجنة المسابقات التي فضلت إلغاء المسابقتين نظرا لضيق الوقت وقرب انتهاء الموسم الكروي وتداخل مواعيد الاختبارات الدراسية.



الجدير بالذكر أن المتبقي على نشاط بطولات دوري المراحل السنية لكرة القدم هو دوري الشباب تحت 20 سنة، اذ من المقرر أن يسدل الستار عليه في 12 الجاري، فيما اختتمت رسميا المنافسات لبطولات دوري المراحل السنية الأخرى بتتويج الكويت في بطولتي تحت 17 و15 سنة، كما توج العربي بلقب بطولة تحت 13 سنة.