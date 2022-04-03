ناصر العنزي - هادي العنزي



تقام اليوم الأحد مباراتان ضمن الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير، حيث يلعب الشباب مع التضامن على ملعب نادي الكويت، وبرقان مع الفحيحيل على ملعب عبدالله الخليفة.



وفي مباراة الشباب والتضامن اليوم يبحث كل منهما عن الوصول إلى مرحلة أفضل من المنافسة، وسبق لهما أن التقيا في الدوري الممتاز، حيث يعرف كل فريق قدرات الآخر. وقد قدم الشباب مستويات متفاوتة في هذا الموسم، أما التضامن فأكمل استعداده بعودة لاعبيه المحترفين عبدالله الهزاع وعلي حرم وفيسا بلاكا.



وفي مباراة برقان والفحيحيل، فالأول ضمن أندية الدرجة الأولى ويسعى لموقع أفضل في المسابقة رغم صعوبة المنافسة، فيما ستكون فرصة الفحيحيل من الدرجة الممتازة أفضل من خصمه لبلوغ الدور ربع النهائي بإشراف المدرب داليبور، لكنها بالطبع ليست مضمونة.



وكان اليرموك تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على خيطان بركلات الترجيح 4-3، في المواجهة التي جمعت الفريقين أول من امس على ملعب ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، حيث ذهبت المواجهة إلى شوطين إضافيين انتهيا بالتعادل 3-3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لليرموك، وسيواجه الفائز من مواجهة الفحيحيل وبرقان في دور الثمانية.