يحيى حميدان



أرجع رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا الهزيمة أمام اليرموك 3-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين الاصلي والاضافي ضمن دور الـ 16 من كأس الأمير الى عدد من الأخطاء التي وقع فيها فريقه وترجمها المنافس إلى أهداف.



وأضاف الملا، في حديث خاص مع «الأنباء»، أن «الأحمر والأسود» أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين ولكن بسبب قلة التركيز وأخطاء لاعبينا استقبلنا هدفين في الوقت الأصلي، وبالرغم من ذلك تقدمنا بهدف ثالث بعد اللجوء لوقت اضافي إلا أننا لم نحافظ عليه وبالنهاية خسرنا بركلات الترجيح.



وبين أن من مكاسب المباراة المستوى الكبير الذي قدمه الحارس الشاب أسامة العنزي، الذي خاض المباراة الرسمية الأولى له مع خيطان، وكان خير بديل للحارس الأساسي أحمد الدوسري بعدما غاب عن اللقاء بسبب إصابة في الركبة. وأشار الملا إلى ان تركيز خيطان حاليا على لقاء الصليبخات 11 الجاري ضمن دوري «stc» للدرجة الأولى والتأهل إلى الدوري الممتاز هو الهدف الأول بالنسبة لنا.