مبارك الخالدي



تواجد المدرب الكرواتي انتي ميشا في المباراة النهائية لدوري الصغار والتي شهدت تتويج الأخضر بلقب الدوري بعد غياب 11 سنة. وعلى هامش التتويج أعرب ميشا عن سعادته بتواجده في النادي العربي، مؤكدا انه ناد عائلي واسري بمعنى الكلمة و«هذا ما ذكرته لمساعدي بعد أسبوعين من تواجدي في الكويت».



وأضاف أن حضوره جاء لمتابعة اللاعبين في كل المراحل، لافتا الى أن «لدينا قاعدة مميزة وهذا ما شاهدناه في بطولة كأس الاتحاد حيث منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين لاكتساب خبرة المباريات وقد قدموا مردودا جيدا». وعن القادم من استحقاقات، قال ميشا: إننا ننتظر لاعبينا الدوليين سواء المحترفون أو المحليون المتواجدون مع المنتخبات الوطنية وسنحضر للقادم من المباريات بشكل جيد ومختلف، فلدينا مواجهة الصليبخات في بطولة كأس الأمير ولها حساباتها الخاصة، وكذلك ما تبقى من مباريات بطولة الدوري، حيث ما زلنا في دائرة المنافسة على اللقب، وكل الفرق المرشحة لديها مواجهات صعبة وقوية، لكن علينا الفوز بكل مبارياتنا لضمان التأكيد على حظوظنا في المنافسة. وكان فريق تحت 13 سنة قد فاز في الجولة الأخيرة على النصر 1/2 ليحقق لقب بطولة الدوري بعد ان حصد 37 نقطة من دون خسارة في إنجاز يحسب لمجلس إدارة النادي وجهاز الكرة. وحضر مراسم التتويج رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عاشور الذي قدم 12 ألف دينار للفريق كمكافأة على الفوز، وقام بتتويج اللاعبين رئيس لجنة المسابقات فهد الهملان، ومدير لجنة المسابقات د.حامد الشيباني وأمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي.