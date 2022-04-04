دمشق ـ هدى العبود



على الرغم من تحقيقها العديد من الانجازات في مسيرتها الفنية، الا ان الفنانة السورية سوزان نجم الدين تدين حتى هذه اللحظة بالفضل إلى نجوميتها وشهرتها إلى مسلسل «نهاية رجل شجاع».



تقول سوزان لـ «الأنباء»: ببساطة مسلسل «نهاية رجل شجاع»، ومن لم يشاهد هذا العمل الجبار والجميل بمعانيه وما قدمه من عبر للمجتمع حول كيفية التعامل مع الأسرة والمجتمع والمحتل الفرنسي الغاصب والظروف الصعبة التي عاشتها سورية أدعوه لمشاهدته، والتي تدور احداثه حول شاب من مدينة اللاذقية وقراها عانى الاضطهاد والظلم من قبل أستاذه في المدرسة ووالده في البيت، وكان يهان أمام أبناء قريته وهو لا يزال شابا في مقتبل العمر، فما كان منه إلا ان ترك القرية وأهله وذهب إلى عالم كان أكثر قسوة وجبروتا، هذا الشاب اسمه «مفيد الوحش»، جسد شخصيته النجم العربي والعالمي أيمن زيدان، واستطعت أن أجعل من قلب ذلك الرجل الذي عانى ويلات الظلم قلبا محبا ينبض بالحياة، عشنا قصة حب بجنون، لتتتابع الأحداث وصولا إلى المشهد الأخير، إذ بترت ساقاه نتيجة للغرغرينا التي انتشرت بهما ليلقى حتفه مع عدوه اللدود الزلقوط غرقا بالبحر بعدما مسك به بقوة وتدحرج معه على الكرسي المتحرك الذي كان يجلس عليه ليسقطا من ارتفاع كبير على البحر. يذكر ان مسلسل «نهاية رجل شجاع» يعتبر من أفضل الأعمال التلفزيونية العربية، قصة الروائي السوري حنا مينه، قامت شركة الشام الدولية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بإنتاجه عام 1994، وكتب سيناريو المسلسل السيناريست حسن م. يوسف، وأخرجه نجدة إسماعيل أنزور.