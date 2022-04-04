القاهرة - محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق.. ولكن في الوقت نفسه يجد النجم نفسه في بعض الأحيان يتعرض لمطبات وأزمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة.. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم.. وكيفية التغلب عليها وما الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



الفنانة الموهوبة يسرا اللوزي أصبحت من نجمات الصف الأول بعد ان قدمت العديد من الأعمال الفنية التي أثبتت خلالها وجودها كفنانة تستطيع تجسيد أي شخصية بشكل سلس وأسلوب سهل ممتع واستغلت منحة القبول ووظفتها جيدا، ولكن منذ ظهورها بالوسط الفني وهي تعاني بشدة من السوشيال ميديا التي تتربص بها وتتنمر عليها وتتصيد لها الأخطاء.



من أصعب المواقف التي مرت بيسرا حين فوجئت بأحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات يتعرض لها هي وطفلتها بتعليق مسيء ويتنمر على ابنتها لكونها من ذوي الصمم والبكم، فما كان من يسرا إلا ردت عليه بشكل راق جدا لتعطيه درسا في كيفية تقبل الآخر واحترام إنسانيتهم دون أن تسيء له.. واستغلت الموقف لتقدم توعية بخصوص هذا المصطلح.. وطالبت الجميع بأن يستخدموا مصطلح الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم.. لتنقلب صفحات السوشيال ميديا والإعلام لتساندها وتطالب الجميع بتعلم كيفية التعامل مع تلك الفئة.



مرة أخرى تصدرت يسرا اللوزي تريند موقع البحث الشهير (غوغل) لساعات طويلة بعدما أثارت الجدل بنشرها صورتين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ظهرت خلالهما وهي تقوم بتقليد الحركة الشهيرة للفنان محمد رمضان للتعبير عن شعاره (نمبر وان).. وظهرت وهي جالسة على كرسي خلف كواليس تصوير أحد الأعمال وممسكة بسيجارة بينما أشارت باليد الأخرى بعلامة (نمبر وان).. ومع تفاعل ملايين المتابعين تعرضت لحملات من النقد والاتهامات والسخرية.. والبعض كان مؤيدا وسعيد بما قدمته واصفا إياها بخفة الظل لتخرج بعدها لتؤكد ان الأمر لا يعد مزحة وفكاهة



ظهور الفنانة يسرا اللوزي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لفت الأنظار إليها بشدة بسبب زيادة وزنها بشكل واضح وان كان نجاحها في اختيار إطلالة مميزة جعل الكثيرين لا يرونها بوزن زائد.. إذ ارتدت فستانا أسود، منفوشا من الأسفل وتبين ان الوزن الزائد سببه مرور أشهر قليلة من ولادة ابنتها الثانية «نادية».. خاصة انها كانت وفي وقت سابق قد نشرت صورة خلال حملها فقد كشفت عن بطنها مما عرضها للهجوم الشرس من متابعيها.. وكانت الصورة أثناء مشروع تصوير لمجلة عالمية.. مما دفعها لتقديم الاعتذار لمتابعيها



وكانت يسرا قد تعرضت لاتهامات انها عنصرية ومهينة، وذلك بسبب ارتدائها فستانا مرصعا بألماس ويعتبر أغلى فستان زفاف في العالم خلال ديفيليه مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وظهر رجلان من ذوي البشرة السمراء يمسكان بذيل الفستان ضمن العرض ووصف ذلك إنه تصرف عنصري.. وقدمت يسرا اعتذارا للجميع بحجة ان الفستان كان ثقيلا جدا واضطر البعض ان يتدخل ليساعدها.