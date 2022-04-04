يحيى حميدان



يواصل الجهازان الإداري والفني لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات اجتماعاتهما خلال الفترة الحالية للتحضير للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها الكويت من 4 حتى 10 يونيو المقبل.



ومن المقرر أن يقيم «الأزرق» معسكرا تدريبيا في التشيك لمدة 14 يوما قبل الدخول في المنافسات، على أن يتخلله عدد من المباريات التجريبية المتفاوتة المستوى والتي سيكون من بينها بعض المنتخبات الأوروبية القوية حسب المتاح منها.



وسيعلن مدرب «الأزرق»، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، اختياراته المبدئية عقب انتهاء بطولتي الدوري والكأس أوائل مايو المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاختيار الأفضل منهم حسب وجهة نظر الجهاز الفني.